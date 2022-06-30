Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti

30.06.2022 19:29
Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti

Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okundu.

Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okundu. Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, gelenlere de yemek ikram edildi.

85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sinema oyuncusu ve Yeşilçam'ın jönlerinden Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta oyuncunun son yolculuğuna uğurlanmasının ardından, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda taziyeleri kabul etti. Taziye programına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı. Arkın'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan taziyede, gelenlere yemek ikram edildi. Cüneyt Arkın'ın hayranları ve dostları taziye programına yoğun ilgi gösterdi. Yemeğin ardından yapılan dua ile birlikte taziye programı sona erdi.

(Yunus Emre Şeker - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın ailesi taziyeleri kabul etti - Son Dakika

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