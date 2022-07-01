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Cüneyt Arkın, İYİ Parti, Teşvikiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Cüneyt Arkın'ın ardından: 'Yılmaz Güney'e verilecek ödül siyasi yasaklı diye Arkın'a verilmek istendi; o reddetti' - Son Dakika

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