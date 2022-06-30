Cüneyt Arkın'ın vedasında dostları duayen sanatçıyı anlattı - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın vedasında dostları duayen sanatçıyı anlattı

30.06.2022 13:15
Cüneyt Arkın'ın vedasında dostları duayen sanatçıyı anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Ediz Hun, Nuri Alço ve Şoray Uzun tören öncesinde Cüneyt Arkın'ı anlattı.

Cüneyt Arkın'ın sanatçı dostları, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak acılarını paylaştı. Ediz Hun, Nuri Alço ve Şoray Uzun tören öncesinde Cüneyt Arkın'ı anlattı.

"CÜNEYT BİR EFSANEYDİ, CAN KARDEŞİMİZDİ"

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile olan son konuşmasını anlattı. Hun, "Sevgili eşiyle konuştuk. 'iyidir. Sayfiyeye gideceğiz' dedi ama işte bir kalp sektesi. Bilemiyoruz ne zaman nerede olabileceğini" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ediz Hun, Cüneyt Arkın'ı "Çok büyük bir aktördü. Emsalsiz" ifadelerini kullanırken, eşi Betül Arkın'a da değinerek, "Betül Hanım çok olağanüstü bir hanım. Biraz deli dolu tarafları vardı Cüneyt'in ama onu gayet güzel toparladı. Cüneyt onunla çok mutlu oldu. Cüneyt'in en büyük şansı Betül gibi bir eşe sahip olmasıdır. Bizim de can kardeşimiz. 63 senesinin sonbaharında beraber sinemaya girdik, 59 yıl geçti, bu 59 yılda hep beraber olduk" dedi.

Ediz Hun, hayatını kaybeden diğer Yeşilçam yıldızlarına değinerek "24 Ocak'ta Fatma'yı (Girik) kaybettik. Geçen sene de Temmuz başında Kartal'ı (Tibet) kaybettik. Bir yaprak dökümü" dedi.

"DÜNYADA JACKİE CHAN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADAYDI"

Usta oyuncu Nuri Alço tören öncesinde, " Türkiye'nin, sinemanın en büyük devini kaybettik. Dünyada Jackie Chan'den sonra ikinci sıraya oturan Cüneyt ağabeyimizi kaybettik. Bugüne kadar hiç dublör kullanmadan, yaptığı hareketler neticesinde aldığı kortizonlar sağlık dengesini bozdu ve bu durumlara geldi. Çok güzel bir insandı, mesleğini severek yapardı. Dövüşçülerle günlerce evinde çalışır, karısı Betül hanım yemekler yapardı. Doktorluğunu mesleğini bırakan yaşamını sinemaya adayan tek insan. Hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"HAYATIMDA YEDİĞİM EN GÜZEL DAYAKTI"

Ünlü oyuncu Şoray Uzun ise "Çocukluk kahramanım" dediği Cüneyt Arkın'ı anlatarak, "Ben saatimi sağ elime takıyorum, Cüneyt ağabeyden gördüm. 2 buçuk sene baba-oğul oynadık. Bir gün sette Kaygısızlar dizisini izlerken benim kavga sahnemi gördü, beğenmedi. 'Sen tekme atmayı beceremiyorsun' dedi bana. Ben de 'nasıl atacağım ağabey?' dedim. 'göstereyim' dedi. Hayatımda yediğim en güzel dayaktı. Sohbetlerini, yol gösterici büyüklüğünü, ağabeyliğini, babalığını çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı Vefat eden Cüneyt Arkın için dostları duygularını dile getirdi Vefat eden Cüneyt Arkın için dostları duygularını dile getirdi
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın vedasında dostları duayen sanatçıyı anlattı - Son Dakika

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