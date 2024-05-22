Daha İyi Bir Yarın: Aşkın İzni - Son Dakika
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Daha İyi Bir Yarın: Aşkın İzni

Daha İyi Bir Yarın: Aşkın İzni

Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği film, sevgilisi tarafından terk edilen Ozan'ın, aşk acısı çekmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Ozan, sevgilisiyle ayrılığı sonrası hiçbir şekilde teselli bulamaz ve yaşamını sonlandırmaya karar verir. Ancak yaşam sonlandırmak için başvurduğu merkez tarafından reddedilir çünkü başvuran kişiye kimsenin aşık olmaması gerekmektedir. Ozan'ın tek çaresi, aşık olduğu kadını vazgeçirmektir. Bireyselliği, tükenmişliği ve tüketmişliği konu alan film, fütüristik bir dünyanın kapılarını açıyor.

22.05.2024 03:10
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Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği film, sevgilisi tarafından terk edilen Ozan'ın, aşk acısı çekmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Ozan, sevgilisiyle ayrılığı sonrası hiçbir şekilde teselli bulamaz ve yaşamını sonlandırmaya karar verir. Gelecekte, yaşam sonlandırmak yasal bir izin gerektirmektedir. Ozan Yaşam Sonlandırma Merkezine başvuru yapar ancak inceleme sonunda başvurusu reddedilir.

Çünkü Ekin isimli, daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bir kadın ona aşıktır. Yaşam sonlandırmanın tek kuralı "başvuran kişiye kimsenin aşık olmaması ve böyle bir başvuruda bulunmaması" kuralı devreye girmiştir. Ozan'ın tek çaresi Ekin isimli kadını bulup onu aşkından vazgeçirmektir. Ozan Ekin'i aşkından vazgeçirmeye çalışırken hiç beklemediği bir gerçekle daha yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Bireyselliği, tükenmişliği ve tüketmişliği, tüm bunların sonucu olarak duygudan arınmışlığı konu alan Daha İyi Bir Yarın, seyircisine fütüristik bir dünyanın kapılarını açıyor.

Kaynak: Magazinkolik

Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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