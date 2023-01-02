Bomba iddia: Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 3. kez nikah masasına oturuyor - Son Dakika
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Bomba iddia: Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 3. kez nikah masasına oturuyor

02.01.2023 10:35

Daha önce iki kez boşanan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin bir kez daha nikah masasına oturacağı iddiası magazin gündemine oturdu. Çekilen görüntülerde Çıra'nın evlilik teklifi ettiği görülürken, konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Selin Ciğerci ile 2021 yılında tek celsede boşandı. 2022 yılında ayrılığa dayanamayarak 2. kez evlenen ikili, birkaç ay sonra yine boşandı. Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Çıra'nın bir süredir sevgilisi olduğunu ve evlilik kararı aldığı ileri sürüldü.

SELİN CİĞERCİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenomenlere Dair Her Şey isimli Instagram hesabında yer alan görüntülerde Çıra'nın siyah saçlı bir kadına evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Çıra'nın teklifi kime yaptığı bilinmezken kadının Selin Ciğerci'ye olan benzerliği dikkat çekti. Bir süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Gökhan Çıra, evlilik teklifiyle ilgili de bir açıklama yapmadı.

Bomba iddia: Selin Ciğerci ile 2. kez boşanan Gökhan Çıra, 3. kez nikah masasına oturacak
Bomba iddia: Selin Ciğerci ile 2. kez boşanan Gökhan Çıra, 3. kez nikah masasına oturacak
Bomba iddia: Selin Ciğerci ile 2. kez boşanan Gökhan Çıra, 3. kez nikah masasına oturacak
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia: Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 3. kez nikah masasına oturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia: Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 3. kez nikah masasına oturuyor - Son Dakika
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