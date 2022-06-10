Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu - Son Dakika
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Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu

10.06.2022 10:41

Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu Türk oyun havalarını da öğrenen Fenomen hemşire Alanya'dan vazgeçmiyor Danimarkalı sosyal medya fenomeni tanıştığı taksici sayesinde Türkiye hayranı oldu.

Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu

Türk oyun havalarını da öğrenen Fenomen hemşire Alanya'dan vazgeçmiyor

ANTALYA - Danimarkalı sosyal medya fenomeni tanıştığı taksici sayesinde Türkiye hayranı oldu. Bu yılda tatilini Alanya'da yapan Helle Runge Erichsen, oynadığı oyun havası sosyal medyada beğeni topladı.

Danimarka'da yaşayan 3 çocuk annesi Helle Runge Erichsen (55), hemşirelik yaparken sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile bir anda sosyal medya fenomeni haline geldi. Yaklaşık 160 bin takipçisi bulunan Erichsen, yıllar önce geldiği Türkiye'de tanıştığı taksici Mustafa Yüksel sayesinde adeta Alanya'ya aşığı oldu. Eşi ile birlikte birçok kez Alanya'ya gelen fenomen bu yıl da tatilini Alanya'da yapıyor. Taksici Mustafa Yüksel ile birlikte Alanya'nın kültürel alanlarını, yaylarını ve plajlarını tek tek gezerek, öğreniyor. Geçtiğimiz günlerde Taksici Yüksel oynadıkları oyun havası sosyal medyada büyük beğeni topladı. Türk oyun havalarını çok sevdiğini belirten Erichsen, "Türk müziklerini çok seviyorum. Türk müzikleri ile dans etmek çok eğlenceli. Bundan hoşlanıyorum" dedi.

"Alanya'yı çok seviyorum"

Alanya'da bulunduğundan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydeden Helle Runge Erichsen, "Alanya'yı çok seviyorum. Birçok kez Alanya'da bulundum, çok memnunum. Türk hamamına bayılıyorum. Masaj, köpük ve servis mükemmel. Alanya'nın denizi çok güzel. Burada olmaktan çok memnunum. Kocam ve 3 çocuğum ile birlikte Danimarka'da yaşıyorum. Gezmekten çok hoşlanıyoruz. Asıl mesleğim hemşirelik. Danimarka'da bir hastanede hemşirelik yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimden dolayı fazla tatil yapamıyorum ama yakaladığım fırsatlarda tatil yapıyorum" şeklinde konuştu.

Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu
Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danimarkalı sosyal medya fenomeni, tanıştığı taksici sayesinde Alanya hayranı oldu - Son Dakika

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