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"Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor - Son Dakika

"Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor

20.11.2021 18:19
"Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor

Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul'da 6 haftada çekilen, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminden afiş geldi.

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin yeni fragmanı ve afişi paylaşıldı. Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı ve özellikle Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Dayı rolünün gençliğini de oynayan oyuncu, şimdi farklı bir hikâye ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Dayı: Bir Adamın hikayesi' filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor

10 ARALIK'TA VİZYONDA

20 milyon TL'lik bütçesiyle son zamanların en yüksek bütçeli filmi olma özelliği taşıyan Dayı: Bir Adamın Hikayesi'nde Ufuk Bayraktar'a Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket ve Ümit Çırak gibi isimler eşlik ediyor. Film 10 Aralık'ta vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU

Ufuk Bayraktar'ın başrolde olduğu filmin konusuna göre; Cesareti , merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanımızın, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi onu çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderirler. Bu geliş ile kahramanımızın, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve dillere destan olacak zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır .

Dayı: Bir Adamın hikayesi filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor

Ufuk Bayraktar, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Dayı: Bir Adamın hikayesi' filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor - Son Dakika Magazin


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