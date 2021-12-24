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Erkan Petekkaya gazete patronu oldu! - Son Dakika

Erkan Petekkaya gazete patronu oldu!

24.12.2021 11:50
Erkan Petekkaya gazete patronu oldu!

Sinemalarda çok ciddi bir gişeye sahip olan, televizyonlarda yapmış olduğu her dizi projesiyle ilk sıralara oturmayı başaran ünlü oyunculardan Erkan Petekkaya, gazete patronu oldu. İşte detaylar...

Yeni senede sinemada 'Dedemin Gözyaşları' isimli filmde bir gazete patronuna can veren Erkan Petekkaya, oyunculuk performansıyla yine herkesi kendisine hayran bırakacak. Muhabirine can veren Cem Kılıç'ı gazetenin satışlarını daha da çoğaltacak bir haber bulması amacıyla sürekli olarak yönlendiren hırslı bir patron olarak öne çıkan Erkan Petekkaya, sonunda istediği habere kavuşmuş oluyor.

Oyunculuk kariyeriyle sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran Erkan Petekkaya, zaman zaman gazetecilerle karşı karşıya gelirken, bu defa rol icabı da olsa, karşı tarafa geçmiş oldu. 'Yaptığımız mesleğin, herkesle, her durumda empati kurdurabilme gibi bir özelliği var. Yıllardır bu sektörde kol kola ilerlediğimiz gazeteci arkadaşlarımın rolüne bürünmek çok keyifliydi. Hangi işi yaparsak yapalım, insani duygularımızı ve etik değerlerimizi göz ardı etmemeliyiz. Ben bu filmde fazlaca hırslı bir patrondum' dedi.

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İhsan Taş'ın yazıp yönettiği Taş Film ve Öndeş Yapım ortaklığı ile hayata geçirilen proje 18 Mart 2022'de sinema perdesinde izleyicisi ile buluşacak.

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Duayen oyuncu Halil Ergün'ün bir dedeyi canlandırdığı filmde, Erkan Petekkaya'nın yanı sıra, Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan adlı önemli oyuncular da yer alıyor

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Filmin Konusu:

Henüz bebekken, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Mustafa, küçük ve şirin bir sahil kasabasında dedesi Kemal'in yanında büyük bir sevgiyle büyür. Ne yazık ki, 10 yaşında yakalandığı Lösemi hastalığı ile hem dedesinin hem mahallelinin ve hastanede tanıştığı yeni dostlarının desteği ile mücadele eder. Mustafa'nın hastanede verdiği mücadele sırasında dedesi ile tanışan muhabir, başta kendi kimliğini saklayarak haber peşinde koşmaktadır. Hem muhabir hem de dede Kemal için bu tanışmanın sonucunda tahmin edilemez olaylar yaşanır. Sevginin ve gerçek dostluğun gücünün, dürüstlüğün baş rolde olduğu filmde, izleyiciler, hem hüzünlenecek hem de büyük bir duygu yoğunluğu içinde sevdiklerine sahip çıkmanın önemini kavrayacaklar.

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Erkan Petekkaya gazete patronu oldu!
Erkan Petekkaya gazete patronu oldu!
Erkan Petekkaya gazete patronu oldu!
Erkan Petekkaya gazete patronu oldu!

YORUMLAR
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Erkan Petekkaya, Halil Ergün, İhsan Taş, 18 mart, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya gazete patronu oldu! - Son Dakika Magazin


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