Üye Girişi
Defne Samyeli'den Hakan Sabancı'yla İlgili İddialara Yanıt - Son Dakika

Defne Samyeli'den Hakan Sabancı'yla İlgili İddialara Yanıt

16.02.2022 15:44
Defne Samyeli'den Hakan Sabancı'yla İlgili İddialara Yanıt

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli önceki akşam kızı Derin Talu ile birlikte Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Samyeli, kızı Derin Talu ve Hakan Sabancı hakkında çıkan aşk haberlerine de cevap verdi. İşte detaylar…

Birlikte akşam yemeği yiyen anne-kız sonrasında alışveriş turu attı. Defne Samyeli, "Kızınız Derin Talu, iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor mu?" sorusuna, "Arkadaşlar o konulara girmeyelim lütfen." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Aygün Aydın, Derin Talu ile iş insanı Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir partide sarmaş dolaş eğlendiklerini iddia etmişti.

Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında; Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 itibarıyla 50 yaşındadır. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yazar.

Defne Samyeli, İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu.

Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

YORUMLAR
500

Hakan Sabancı, Defne Samyeli, Derin Talu, alışveriş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'den Hakan Sabancı'yla İlgili İddialara Yanıt - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Defne Samyeli'den Hakan Sabancı'yla İlgili İddialara Yanıt - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement