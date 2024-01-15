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Defne Samyeli ve Sedat Peker Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Defne Samyeli ve Sedat Peker Dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, ünlü sunucu Esra Erol'dan sonra Defne Samyeli ve Sedat Peker'i hedef aldı. Defne Samyeli'nin videosu yapay zeka ile değiştirilerek Sedat Peker ile röportaj yapıldı. Vatandaşları oltalama yöntemiyle dolandıran kişilere karşı uyarılar yapıldı. Samyeli suç duyurusunda bulunurken, Peker'in bu konudaki tavrı henüz bilinmiyor.

Defne Samyeli ve Sedat Peker Dolandırıcılığı
15.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:31
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sunucu Esra Erol'dan sonra dolandırıcılar bu kez Defne Samyeli ve Sedat Peker'i hedef aldılar. Dolandırıcılar, Defne Samyeli'nin daha önce yayınladığı bir videosunu yapay zeka yöntemiyle konuşması değiştirilerek Sedat Peker ile röportaj yaptırdılar.

Vatandaşları oltalama yöntemiyle dolandıran kişilere karşı Siber Suçlarla Mücadele uzmanları uyarılarda bulundular.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendisiyle ilgili hazırlanan sahte videoyu gören Samyeli, suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker'in ise bu dolandırıcılık videosundan bilgisi olup olmadığı ve bu konuda nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor…

Kaynak: Magazinkolik
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