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Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı - Son Dakika

Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı

31.01.2022 13:20
Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı

Ünlü sanatçı Demet Akalın Yeşil Nesil Atölyeleri'nin düzenlediği konserler serisinde Kartepe'nin zirvesinde hayranlarıyla buluştu. Soğuk havaya rağmen yoğun bir dinleyici kitlesi olan konserde Demet Akalın şarkılarıyla içleri ısıttı. İşte detaylar...

Cengiz Kurtoğlu da ailesiyle beraber Demet Akalın'ı dinlemeye gelenler arasındaydı. Cengiz Kurtoğlu'nu gören Akalın, sahneden "Sen gençliğimsin benim be" diye seslendi.

65 bin TL'lik Kartepe stili

Karfest'te sevenleriyle buluşan Demet Akalın, konser vereceği alana kar motoru ile geldi. 65 bin TL'lik Fendi marka kar tulumuyla gözleri üzerinde toplayan Akalın, tarzıyla büyük beğeni topladı. Demet Akalın'ı dinlemeye gelen çok sayıda tatilci, şarkılara eşlik etti. Eksi 5 derece sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını ısıttı.

"Bu bebek 50 yaşında"

Kocaelili olan sanatçı, memleketinde sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Güzel sanatçı "Bu sene 50'ye gireceğim, Bu bebek 50 yaşında. Nedendir? diye sorarsanız çünkü burası memleket" diyerek güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fethetti. Akalın, konser sonunda yine kar motoruyla otele geçti.

Demet Akalın kimdir?

1972 yılında dünyaya gelen Demet Akalın Gölcük Kocaeli'de doğmuş ve aslen Kocaeli'lidir. Demet Akalın oyunculuk, mankenlik ve müzik kariyerine hızlı bir giriş yapmıştır. Gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü "Sebebim"i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmiş, evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Hira isminde bir kız çocukları vardır.

Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı
Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı

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Cengiz Kurtoğlu, Demet Akalın, Konser, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Akalın -5 Derecede Şarkılarıyla Isıttı - Son Dakika
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