Demet Akalın'a Kırşehir'de yoğun ilgi

Kırşehir'de konser veren sanatçı Demet Akalın'a sağanak yağışa aldırış etmeyen hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir mücevherat mağazası, öğretmenlere özel düzenlediği kampanyayı tanıtmak amacıyla sanatçı Demet Akalın'ı Kırşehirliler ile buluşturdu. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Akalın'a, Kırşehirli vatandaşlar sağanak yağışa aldırış etmeden eşlik etti. Kırşehirliler ünlü sanatçıyı cep telefonlarıyla kaydedebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öğretmenler Günü'ne özel ürünlerde işçilikleri sıfırladıklarını söyleyen mağaza sahibi Ahmet Durukan, öğretmenlerin her şeyi hak ettiğini ve konserle Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını söyledi. - KIRŞEHİR