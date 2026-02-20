Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım - Son Dakika
Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

Demet Akalın\'dan nostaljik paylaşım
20.02.2026 12:52
Şarkıcı Demet Akalın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak hayranlarını nostaljiye götürdü. Akalın gençliğini yad ederken 'Gözümde bile ışık varmış.'' ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Instagram'dan gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Fotoğrafın notunda ise "Gözümde ışık bile varmış, gençlik." diyerek gençliğine duyduğu özlemi paylaştı.

Paylaşımı gören takipçiler, Demet Akalın'ın geçmiş halini "zamanında yolculuk" gibi değerlendirerek şaşkınlık ve beğeniyle yorumladı. Sosyal medyada fotoğraf, nostalji sevenlerin ilgisini çekti ve kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

90'lı yılların sonunda "Sebebim" şarkısıyla müzik piyasasına adım atan Akalın, o dönem mankenliğe zorunlu veda etmiş ve başarılı olacağına pek çok kişi inanmamıştı. Ancak şarkıcının müzik kariyeri, kısa sürede yükselişe geçti.

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

Akalın'ın geçmiş pozları yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Ari Kadir Ari:
    otoban 4 1 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Buda gündemde kalmak icin neyapacagini sasirdi. birakin artik bunun gibilerini. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
