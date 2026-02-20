Demet Akalın\'dan nostaljik paylaşım

Demet Akalın, Instagram'dan gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Fotoğrafın notunda ise "Gözümde ışık bile varmış, gençlik." diyerek gençliğine duyduğu özlemi paylaştı.

Paylaşımı gören takipçiler, Demet Akalın'ın geçmiş halini "zamanında yolculuk" gibi değerlendirerek şaşkınlık ve beğeniyle yorumladı. Sosyal medyada fotoğraf, nostalji sevenlerin ilgisini çekti ve kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

90'lı yılların sonunda "Sebebim" şarkısıyla müzik piyasasına adım atan Akalın, o dönem mankenliğe zorunlu veda etmiş ve başarılı olacağına pek çok kişi inanmamıştı. Ancak şarkıcının müzik kariyeri, kısa sürede yükselişe geçti.

Akalın'ın geçmiş pozları yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.

