Demet Akalın'dan Okan Kurt hakkında dikkat çeken itiraf: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım - Son Dakika
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Demet Akalın'dan Okan Kurt hakkında dikkat çeken itiraf: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım

25.04.2023 10:59

Demet Akalın, katıldığı canlı yayında hayat arkadaşı Okan Kurt'un hızlı araç kullanmadan dolayı ceza aldığını ve bu yüzden de Amerika için vize alamadığını belirtti. Kurt için Amerika'dan avukat tuttuğunu ifade eden Akalın, "FBI'dan temiz kağıdı aldırdım" ifadelerini kullandı.

Şarkılarının yanı sıra gündeme dair yaptığı sivri yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 12 yıldır birlikte olduğu Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini söyleyen Akalın, hayat arkadaşı için neden FBI'dan kağıt aldığını açıkladı.

"OKAN, AMERİKA'YA GİREMEDİĞİ İÇİN FBI'DAN TEMİZ KAĞIDI ALDIM"

2012 yılında nikah masasına oturduğu Okan Kurt ile 2018 yılında boşanan Demet Akalın, hayat arkadaşının 12 yıldır kötü bir haberinin çıkmadığını ve evine bağlı birini olduğunu söyledi. Okan Kurt'un Amerika'ya vize alamadığını söyleyen Akalın, "Okan, benim tanımadığım evli arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Doğum gününe de çağırmıyor o arkadaşlarını eşleriyle tanışmayayım diye galiba. O da bana 'Sen Amerika'ya gidiyorsun' diyor da o Amerika'ya gelemiyor. Gelse onunla giderim. Mahkemelik olduğu için vize alamıyor. Hızlı araba kullanmaktan cezası bitti ama sisteme düşmemiş. Orada avukat tutarak FBI'dan temiz kağıdı aldım. Ne yaptığını öğrenmek istedim çünkü neden alınamadığını öğrenmek için. Çok ilgincim dimi? Okan'ın bütün temiz kağıtları var. Okan'a çok güveniyorum" dedi.

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım
Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım
Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım
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Demet Akalın, Okan Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Okan Kurt hakkında dikkat çeken itiraf: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'dan Okan Kurt hakkında dikkat çeken itiraf: Amerika'ya vize alamadığı için FBI'dan temiz kağıdı aldırdım - Son Dakika
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