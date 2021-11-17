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Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi - Son Dakika

Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi

17.11.2021 01:21

Sosyal medyada elini karnına koyarak verdiği pozdan sonra hamile olduğuyla ilgili dedikodular çıkan Demet Akalın, katıldığı bir açılışta saklamaya çalıştığı göbeğinin fark edilmesi üzerine, "Bu göbeğime sakın bakma. Kortizon göbeği bu, 2 haftadır serum alıyorum" diyerek sevenlerinin merakını giderdi.

Okan Kurt ile yeniden barışan ve sosyal medyada siyah elbisesiyle verdiği pozla elini karnına koyan ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, ikinci fotoğrafında göbeğinin şiş olması dikkatleri üzerine çekti. Aralarındaki buzları erittiği Hadise'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımın altına birçok takipçisi Akalın'ın hamile olduğuna dair yorum yağdırdı.

GÖBEĞİNE BAKTIKLARINI FARK ETTİ

Bugüne kadar geçen süre zarfından yorumları yanıtsız bırakan ünlü sanatçı Demet Akalın, Denizli'de bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Demet Akalın, sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Güzellik merkezinin açılışı için kurdelenin başına geçen Akalın, konuşmasını yaptığı sırada bir kişinin, saklamaya çalıştığı göbeğine baktığını fark etti.

Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini saklamaya çalıştı

DEDİKODULARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Hamile olduğu dedikodularının ardından katıldığı açılışta da göbeğindeki şişliğe olan merak artınca açıklama yapmak zorunda kalan ünlü sanatçı Akalın, "Bu göbeğime sakın bakma, kortizon göbeği bu, bakma sakın. 2 haftadır serum alıyorum" diyerek hem olası yeni dedikoduları önlemeye hem de günlerdir merak içinde olan hayranlarının merakını gidermeye çalıştı.

Bu savunması kahkahalar atılmasına neden olan ünlü sanatçı, renkli anlara sahne olan bu diyaloğun ardından kurdeleyi keserek güzellik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini saklamaya çalıştı
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi

Demet Akalın, Düm Tek Tek, Okan Kurt, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi - Son Dakika
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