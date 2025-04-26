Demet Akalın'ın sahne tavrına eleştiri yağdı: 'Kimse kimsenin zevkine müdahale etmemeli' - Son Dakika
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Demet Akalın'ın sahne tavrına eleştiri yağdı: 'Kimse kimsenin zevkine müdahale etmemeli'

Demet Akalın\'ın sahne tavrına eleştiri yağdı: \'Kimse kimsenin zevkine müdahale etmemeli\'

Magazin Bahane programında sunucular Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sahnedeki tavırlarını eleştirdi. Akalın'ın sahne aldığı mekânda sigara ve puro tüketen izleyicilere yönelik sert uyarıları gündeme taşındı. Solaker, Akalın'ın tutumunun izleyici deneyimini olumsuz etkilediğini belirtti. Kalaycıoğlu ise sanatçının yapıcı bir dil kullanması gerektiğini vurguladı.

26.04.2025 11:19
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Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son günlerde sahnedeki tavırlarıyla gündem olan Demet Akalın'ı değerlendirdi. Sunucular, ünlü şarkıcının sahne aldığı mekândaki tutumunu ve izleyicilerle yaşadığı gerilimi eleştirel bir dille yorumladı.

DEMET AKALIN'IN SAHNE TAVRINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Programda, Demet Akalın'ın sahne aldığı mekânda sigara ve puro tüketen izleyicilere yönelik sert uyarıları gündeme taşındı. Hakan Solaker, Akalın'ın tutumunun izleyici deneyimini olumsuz etkilediğini vurgularken, "Oradaki insanlar keyif almak için bulunuyor. Kimse kimsenin zevkine müdahale etmemeli," ifadelerini kullandı. Gökay Kalaycıoğlu ise, sanatçının yapıcı bir dil kullanması gerektiğini belirterek, "Üslup her şeydir," dedi.

GÖKAY KALAYCIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ANLATIM

Gökay Kalaycıoğlu, geçmişte yaşadığı bir organizasyonda Demet Akalın nedeniyle sahnede mikrofonunun kapatıldığını anlattı. Kalaycıoğlu, "Sahnede mikrofonum kesildi, çıplak sesimle devam ettim. Bu, bir sanatçının başka bir emekçiye yaptığı büyük bir saygısızlıktır," diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bu olayın ardından Demet Akalın ismi geçtiğinde hâlâ tedirginlik hissettiğini ifade etti.

"TATLI DİL YILANI DELİĞİNDEN ÇIKARIR"

Programda, yaşanılan olaylar üzerinden sahnede yapıcı dil kullanmanın önemi vurgulandı. Gökay Kalaycıoğlu, zamanla deneyim kazanmanın insanı daha ılımlı hale getirdiğini belirterek, "Tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığını öğrendim. Yapıcı olmak her zaman daha değerlidir," dedi.

DEMET AKALIN'IN BASKIN VE KURALCI TAVRI MASAYA YATIRILDI

Sunucular, Demet Akalın'ın hem özel hayatında hem de sahne performansında baskın ve kuralcı bir karakter sergilediğini belirtti. Hakan Solaker, "Demet Akalın çevresindeki insanlara, arkadaş çevresine ve izleyicilere karşı baskın bir tavır sergiliyor," yorumunda bulundu.

GEÇMİŞTEKİ İHANET İDDİALARI HATIRLATILDI

Programda ayrıca Demet Akalın'ın geçmişte yaşadığı ihanet iddialarına ve bu süreçlerin sanatçının karakter gelişimine etkisine de değinildi. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Akalın'ın yaşadığı travmaların sahne üzerindeki tavrına yansıdığını ancak bu durumun, izleyiciye karşı olumsuz tutumunu haklı çıkaramayacağını ifade etti.

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Gökay Kalaycıoğlu, Demet Akalın, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın sahne tavrına eleştiri yağdı: 'Kimse kimsenin zevkine müdahale etmemeli' - Son Dakika

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