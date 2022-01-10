Bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda yemek yiyen Akalın, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları turlayarak alışveriş yaptı.

Vale noktasında kendisini bekleyen aracını teslim almadan önce gazeteciler tarafından görüntülenen başarılı şarkıcı, geçmiş olsun dileklerini ileten muhabirlere teşekkür ederek; "Bugün daha iyiyim." demekle yetindi. Başka soru almayan Akalın, aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.