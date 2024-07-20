Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi - Son Dakika
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Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi

Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi

Seren Serengil, yeni şarkısı için beyaz mayoyla poz veren Demet Akalın'ı kendisine benzeterek "Başkası olma kendin ol" dedi. Serengil'in yorumuna sinirlenen Akalın ise "İnanılır gibi değilsin. Yıllar önce bu mayoyu sen göndermiştin. Arkadaşlık, dostluk bu değil günah yıllara" diyerek tepki gösterdi.

20.07.2024 15:38
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Demet Akalın, 25 Temmuz'da çıkaracağı Aferin Bana isimli şarkısı için beyaz bir mayoyla kamera karşısına geçti. Sarı saçlarıyla ve zayıflığıyla dikkat çeken Akalın'ı kendisine benzeten Seren Serengil'in çıkışı tartışmanın fitilini ateşledi.

Akalın'ın giydiği mayoyu daha önce kendisi giyen Serengil fotoğrafları birleştirerek "Yukarıdakilerden hangisi Demet Akalın hangisi Seren Serengil. Günün kaosu. Ben olmazsam şu magazin olmuyor, içerik bulamıyorlar. Başkası olma kendin ol öyle çok daha güzelsin" dedi. Serengil'in sözlerine sinirlenen Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Çekimde giydiği mayoyu yıllar önce Seren Serengil'in kendisine gönderdiği söyleyen Akalın "İnanılır gibi değilsin gerçekten. Sen bu değilsin. Yıllar önce bana gönderdiğin mayo serisi ve çok da soruldu. 'Arkadaşıma çok yakışmış' de geç. Gerçekten seren bu değil. Sen her zaman bana 'Zayıfla, iyi ol' derdin. Arkadaşlık dostluk bu değil, günah yıllara" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi
Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi

Seren Serengil, Demet Akalın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferhat eser: kpss paragraf soruru okur gibi okudum demetin yazdiklarini 7 1 Yanıtla
  • Ümran Gündüz: haha ?? al birini vur ötekine. 2 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İki ünlü kavgası :) 2 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Beklediğim haber bomba yaa 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: FERAT yaz bi yorum ...!!! 0 0 Yanıtla

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