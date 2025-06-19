Demet Akbağ\'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini derinden üzen bir haberi duyurdu. Akbağ, BKM yapımı "Bir Demet Tiyatro"nun yönetmenliğini üstlenen Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sanat dünyasında önemli izler bırakan yönetmen Sevgi Birsel'in vefat haberini ilk paylaşan isimlerden biri olan Akbağ, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun."

Türk tiyatrosuna yön veren yapımlardan biri olan "Bir Demet Tiyatro" ile geniş kitlelere ulaşan ve pek çok ismin kariyerinde iz bırakan Sevgi Birsel'in vefatı, hem sanat camiasında hem de izleyicilerde derin bir üzüntü yarattı.