Kızı Mavi'yi dünyaya getirdikten sonra setlere kısa bir ara veren Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlara geri döndü. Rolüyle ilk bölümden bu yana adından söz ettiren Evgar, Barabar grubunun sahnesine çıktı.
Başarılı oyuncu Taner Ölmez'in solistliği yaptığı grubun sahnesine konuk olan Evgar, eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çekti. İki başarılı oyuncu Ölmez ve Evgar birlikte düet yaptı. Hızını alamayan ikili daha sonra halay çekerek çılgınlar gibi eğlendi. Ünlü isimlerin konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çok güzeller" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler - Son Dakika
Oyuncu Furkan Engin, sağlık sektörüne geçiş nedenini açıkladı. Engin, oyunculuk kariyerinin sona ermesiyle birlikte sürekli geliri olan bir işe yönelmek zorunda kaldığını ve bu nedenle sağlık turizmine geçtiğini belirtti.
Bir ihanet olayında adı karıştığı için çıktığı Esra Erol'da programında daha önce 8 yaşındaki bir kızı öldürdüğü ve hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği ortaya çıkan dadı Meryem konuştu. Cinayeti amcasının işlediğini söyleyen Meryem ''Suçu annemin üzerine atmışlardı, ben de üstlenmek zorunda kaldım'' dedi.
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Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın başrolünü paylaştığı Kül Masalı dizisi için final kararı alındı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.
Alişan, çocukları Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmaması için Asil Yavrular çiftliğinden bir Poodle ırk köpek olan Kaju'yu sahiplendi. Alişan, köpek korkusunun azaldığını ancak hala büyük köpeklerden korktuğunu söyledi.
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Görkemli evlilikleri olaylı bir şekilde biten Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki gerginlik bir kez daha tırmandı. Son olarak Angelina Jolie, eski eşinden evliyken şiddet gördüğünü ve 2016 yılında oyuncunun çocuklarına vurmasıyla evliliğini bitirme kararı aldığını söyledi.
İhanet gerekçesiyle çıktığı Esra Erol'da programında yıllar önce bir çocuğu öldürdüğü için hapis yattığı öğrenilen dadı Meryem'in erkek olduğu, hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
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