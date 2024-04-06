Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler - Son Dakika
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Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler

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Bahar dizisindeki rolüyle son günlerde adından sıkça söz ettiren Demet Evgar, Taner Ölmez'in solistlik yaptığı Barabar grubunun sahnesine konuk oldu. Evgar ile Ölmez sahnede düet yapıp halay çekti.

06.04.2024 10:28  Güncelleme: 10:35
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Kızı Mavi'yi dünyaya getirdikten sonra setlere kısa bir ara veren Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlara geri döndü. Rolüyle ilk bölümden bu yana adından söz ettiren Evgar, Barabar grubunun sahnesine çıktı.

Başarılı oyuncu Taner Ölmez'in solistliği yaptığı grubun sahnesine konuk olan Evgar, eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çekti. İki başarılı oyuncu Ölmez ve Evgar birlikte düet yaptı. Hızını alamayan ikili daha sonra halay çekerek çılgınlar gibi eğlendi. Ünlü isimlerin konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çok güzeller" yorumları yapıldı.

Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler

Demet Evgar, Taner Ölmez, Sanat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler - Son Dakika
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