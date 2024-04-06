Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler

Ayşegül Aldinç: 'Ben zamanla biriktim, demlendim, tatlandım'

Yetenekli sanatçı Ayşegül Aldinç, zamanla biriktiğini, demlendiğini ve tatlandığını söylüyor. Bir zamanlar 'seksi kadın' sıfatından rahatsızlık duyduğunu ancak artık hiçbir şeyi kafaya takmadığını belirtiyor. Ev halinin en güzel ve gerçek hali olduğunu vurgulayan Aldinç, yalnızlığın kendi seçimi olduğunu ve daha barışılabilir bir duygu olduğunu ekliyor.