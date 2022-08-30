Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğünündeki O Detay Çok Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğünündeki O Detay Çok Dikkat Çekti

30.08.2022 00:41
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğünündeki O Detay Çok Dikkat Çekti

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğündeki nikah şahitleri detay çok dikkat çekti. Koç'un nikah şahidi tercihi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından gündem oldu. İşte detaylar...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğündeki bir detay çok dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı o detayı paylaşarak, yorum yaptı. Özdemir'in gelinlikleri ve Koç'un ayakkasından sonra düğündeki nikah şahitleri de olay oldu. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı ve Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı olmuştu.

Koç'un 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra '3 Adam' programıyla özdeşleştiği Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ı nikah şahidi yapmaması şaşırttı. Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'le evlendiği zaman çiftin nikah şahidi Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak olmuştu.

İbrahim Büyükak'ın Nurdan Beşen ile nikahında ise çiftin şahitleri Oğuzhan Koç ile Eser Yenenler olmuştu. Oğuzhan Koç'un yıllardır beraber olduğu ve nihah şahitliklerini yaptığı Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak'ın nikah şahidi yapmaması ise birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

YORUMLAR
500
Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı! Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı! Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğünündeki O Detay Çok Dikkat Çekti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
23:34 Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti
23:10 Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı!
22:42 Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!
22:41 Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi
22:36 Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı
22:22 Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 00:41:43. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğünündeki O Detay Çok Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement