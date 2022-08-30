Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Düğünündeki O Detay Çok Dikkat Çekti

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğündeki bir detay çok dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı o detayı paylaşarak, yorum yaptı. Özdemir'in gelinlikleri ve Koç'un ayakkasından sonra düğündeki nikah şahitleri de olay oldu. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı ve Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı olmuştu.

Koç'un 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra '3 Adam' programıyla özdeşleştiği Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ı nikah şahidi yapmaması şaşırttı. Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'le evlendiği zaman çiftin nikah şahidi Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak olmuştu.

İbrahim Büyükak'ın Nurdan Beşen ile nikahında ise çiftin şahitleri Oğuzhan Koç ile Eser Yenenler olmuştu. Oğuzhan Koç'un yıllardır beraber olduğu ve nihah şahitliklerini yaptığı Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak'ın nikah şahidi yapmaması ise birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.