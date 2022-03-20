Demet Özdemir'in Partneri Belli Oldu! - Son Dakika
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Demet Özdemir'in Partneri Belli Oldu!

20.03.2022 00:39
Demet Özdemir'in Partneri Belli Oldu!

Demet Özdemir, Haftanur Sancaktutan ve Buğra Gülsoy'u buluşturan "Dünyayla Benim Aramda"nın Kenan'ı belli oldu.

Disney Plus'ın MF Yapım imzalı dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın çekimleri haftaya başlıyor. Hülya Gezer'in yöneteceği diziyi Pınar Bulut yazıyor.

Demet Özdemir (İlkin), Buğra Gülsoy (Tolga) ve Hafsanur Sancaktutan'ın (Sinem) buluştuğu dizinin kadrosunda ayrıca Zerrin Tekindor, İbrahim Selim ve Melisa Döngel'in de rol alacağı gündeme gelmişti.

Dizide hikayeye daha sonra katılacak olan Kenan rolüne hayat verecek oyuncunun kim olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rol için Metin Akdülger'le anlaşıldı. Ödüllü oyuncu son olarak Kulüp'teki performansıyla adından söz etmişti.

Demet Özdemir'in Partneri Belli Oldu!

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Hafsanur Sancaktutan, Melisa Döngel, Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in Partneri Belli Oldu! - Son Dakika


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