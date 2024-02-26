Deniz Akkaya hakkında Haluk Levent'e yönelik iftira suçlaması - Son Dakika
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Deniz Akkaya hakkında Haluk Levent'e yönelik iftira suçlaması

Deniz Akkaya hakkında Haluk Levent\'e yönelik iftira suçlaması

Manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'e yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı' gibi iftira içeren paylaşımlar nedeniyle soruşturma tamamlandı. İddianamede, Akkaya'nın Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullandığı belirtilerek, 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

26.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:18
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Manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İddiaların ardı arkası kesilmeyince Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında şikayetçi olmuştu.

Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent'in Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent'e 'dolandırıcı' diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Levent, hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Levent'e 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya'nın sosyal medyada yer alan iddialar ile kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Şüpheli Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Levent'in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent'i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

BİRÇOK DAVA AÇILDI

Şüpheli Akkaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya'nın 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra AHBAP derneğine milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.

Amacının bu iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu ifade etti

İfadesinin devamında ise Akkaya'nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının 'AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı' yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Akkaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Deniz Akkaya hakkında Haluk Levent'e yönelik iftira suçlaması - Son Dakika

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