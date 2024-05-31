Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için Efe Önbilgin tarafından saldırıya uğradığını iddia etti - Son Dakika
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Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için Efe Önbilgin tarafından saldırıya uğradığını iddia etti

Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için Efe Önbilgin tarafından saldırıya uğradığını iddia etti

Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için iş insanı Efe Önbilgin tarafından fiziksel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Mahkeme, Akkaya'ya 1 ay süreyle Önbilgin ve kızıyla iletişimde bulunmama kararı verdi. Akkaya, karara uymazsa hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca kızı A.Ö, yaşanan olaya ilişkin ifade verdi ve akıl sağlığı raporu için Adli Tabipliğe sevk edildi. Akkaya'nın babası da torununun velayetini istedi.

31.05.2024 13:16
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Deniz Akkaya, geçen günlerde iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö'nün telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüş ve yaşadıklarını sosyal medyadan ifşa etmişti.

Akkaya, kızıyla yaşadıklarının yanı sıra babası ve teyzesiyle ilgili ifşalarda da bulunmuştu.

Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö'nün kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini ileri sürmüş, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade ederek ailesi ve eski eşi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

KONUŞMA YASAĞI

Yaşananların ardından Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Habertürk'ün haberine göre; talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya'nın 1 ay süreyle Efe Önbilgin ile kızı A.Ö'ye yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Deniz Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacak.

KIZI İFADE VERDİ

Yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A.Ö, İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan A.Ö'nün ifadesi alınan A.Ö, daha sonra Adli Tabipliğe sevk edildi. A.Ö için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.

Ayrıca Deniz Akkaya'nın babası Mustafa Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Deniz Akkaya, kızının telefonuna el koyduğu için Efe Önbilgin tarafından saldırıya uğradığını iddia etti - Son Dakika

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