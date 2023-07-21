Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de dünyaevine girecek - Son Dakika
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Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de dünyaevine girecek

21.07.2023 15:28

Güzel oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal ile evlenecek. Çift, 10 Eylül'de Kemerburgaz'da nikah masasına oturacak.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren Deniz Çakır, 2 yıldır ekonomist Bilgehan Baykal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan ikili, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak.

DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti. Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.

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Deniz Çakır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de dünyaevine girecek - Son Dakika


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