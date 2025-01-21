Deniz Işın, Ayşe Barım Hakkındaki Soruşturmada İfade Verdi

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Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur olarak savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifade verdi.