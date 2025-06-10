Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Deniz Seki, yaz konserlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Sahnedeki güçlü performansıyla her zaman adından söz ettiren 54 yaşındaki sanatçı, bu kez fit görüntüsüyle hayranlarının beğenisini kazandı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ BEĞENİ TOPLADI

Seki, yaz sezonuna hazırlanırken sıkı bir disiplinle çalıştı. Yaklaşık 2 ay içerisinde 15 kilo veren sanatçı, hem sağlıklı yaşamı benimsedi hem de sahnedeki enerjisini artırdı. Yeni yaşam tarzıyla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Seki, günlük rutinini şöyle özetledi: "Artık erken kalkıyor, erken yatıyorum. Günde 2 saate yakın yürüyüş yapıyorum. Bol bol su içiyorum. Vücudumun ihtiyaçlarını daha iyi dinlemeye başladım."

Beslenme düzenini de tamamen değiştiren sanatçı, bu sürecin yalnızca kilo vermekle ilgili olmadığını, aynı zamanda sahnedeki dayanıklılığını artırmak için bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Son konserinde dinleyicilerden hem sesine hem görünümüne dair tam not alan Seki, yaz boyunca sahnelerde fırtına gibi esmeye kararlı.