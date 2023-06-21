Deniz Uğur, baba Reha Muhtar'la yaşamak istemeyen kızının videosunu paylaştı: Beni alkole alıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Uğur, baba Reha Muhtar'la yaşamak istemeyen kızının videosunu paylaştı: Beni alkole alıştırdı

21.06.2023 15:50

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'la çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık. Kızı Mina Deniz'in babasının evinde alkolik olduğunu söylediği bir video paylaşan Uğur, bakanlığa çağrıda bulundu. Uğur, kızının babasıyla ilgili iddialarda bulunduğu bir videoyu yayınlayarak yardım istedi.

Çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Reha Muhtar'la davalık olan Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından kızı Mina Deniz'in babasının evinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. Kızının "10 yaşında babamın evinde alkolik oldum. Beni o eve göndermeyin" dediği videoyla isyan eden Uğur, bakanlığa çağrıda bulundu.

ESKİ EŞLER DAVALIK OLDU

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile evlenerek 2009 yılında da Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına aldı. 2010 yılında boşandığı eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı ileri süren Uğur, şikayetçi oldu. Çocuklarını babasının yanına göndermek istemeyen Uğur, bu sefer de kızının babasıyla ilgili iddialarda bulunduğu bir videoyu yayınladı.

"BABAM YÜZÜNDEN 10 YAŞINDA ALKOLİK OLDUM"

Uğur'un paylaştığı videoda 14 yaşındaki Mina, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin. Ben bunu hak etmiyorum, bunu kötü bir insan bile hak etmiyor. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya okula gidiyordum. Babam iyi bir baba olsaydı bunları görürdü. Fark ettiği zamanda hiçbir şey yapmadı. Bir de beni dövdü" iddialarında bulundu.

Reha Muhtar'ın kızı 'Babam beni alkolik yaptı' diyerek isyan etti, anne Deniz Uğur bakanlıktan yardım istedi

DENİZ UĞUR: ÇOCUKLARIMIN GÖRDÜĞÜ EZİYETİ ENGELEYEBİLMİŞ DEĞİLİM

Kızının videosunu yayınlayan Deniz Uğur ise bakanlıktan yardım isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı! Çünkü kızıma şiddet uygulayan ve daha bir sürü zararı dokunmuş olan babası, oğlum Poyraz'ın da üzerinde baskı kurarak ona kardeşinin şiddet görmediği yalanını söylettiriyor. Poyraz babasının baskısıyla mahkemelerde beni görmek istemediğini bile zorla söyleyebiliyor, sonra bizim eve geldiğinde bana seni çok özlüyorum diye sarılıp ağlıyor. Verdiğim tüm mücadeleye rağmen hala iki çocuğumun da yaşadığı bu eziyeti engelleyebilmiş değilim. Bu bir anne olarak beni çileden çıkarıyor. Mina babasına kızgınlığında ve kırgınlığında, adalete seslenişinde sonuna kadar haklı. Benim kızım inanılmaz derecede zeki ve cesur bir kızdır, bugüne kadar yaşadıklarını ifşa etmeyi hiç istemedi, ben de onun rızası dışında kimseyle paylaşmadım…"

Reha Muhtar'ın kızı 'Babam beni alkolik yaptı' diyerek isyan etti, anne Deniz Uğur bakanlıktan yardım istedi

HERKESTEN YARDIM İSTEDİ

"Ama şu noktada kızımı korumak için her şeyi göze almak durumundayım. Gerçeğin gün yüzüne çıkması için, adaletin gerçekten işlemesine her türlü manipülasyonla engel olamasınlar diye, ilk kez Mina'nın kendi kaydettiği konuşmasını kendi isteği üzerine paylaşıyorum. Kol kırılsın, yen içinde kalsın demekle adalete ulaşılamıyor maalesef, her şeyi konuşmak zorundayız. Takdir kamuoyunun… Devletimin büyüklerinden ve tüm resmî birimlerindeki vicdanlı, sorumluluk sahibi görevlilerden, kamuoyundan ve basından, ailemle benim içimizi cayır cayır yakan bu konuyla alakalı destek ve hakkaniyet bekliyorum… Acil."

Deniz Uğur, baba Reha Muhtar'la yaşamak istemeyen kızının yardım çığlığını paylaştı: Beni alkole alıştırdı
YORUMLAR
500

Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Uğur, baba Reha Muhtar'la yaşamak istemeyen kızının videosunu paylaştı: Beni alkole alıştırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Hakan Fidan, İngiltere'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
16:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
16:26 Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti
16:22 Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti
16:20 Emre Taşdemir Galatasaray'dan Ayrıldı
16:15 Emre Taşdemir, Galatasaray'a veda etti: Haklarınızı helal edin
16:11 Florida'da Dev Afrika Salyangozları Karantinaya Alındı
16:09 Florida'yı Dev Afrika Salyangozları istila etti! Bazı mahalleler karantinaya alındı
16:00 Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun'un karşılıklı dans ettiği anlar büyük alkış aldı
15:59 Fenerbahçe'nin yeni kaleci forması tartışma yarattı! Herkes farklı renk gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 16:49:58. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Uğur, baba Reha Muhtar'la yaşamak istemeyen kızının videosunu paylaştı: Beni alkole alıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement