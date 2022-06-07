Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler - Son Dakika
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Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler

07.06.2022 12:12
Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisiyle ekranlarda olan İrem Helvacıoğlu, bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. İkilinin romantik halleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme'de açtı. Ünlü çift plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Denizin için birbirlerine sarılarak etrafa aldırış etmeden öpüşen ünlü çift, objektiflere yansıdı. Denizden çıkmadan önce mayosunu düzelten Helvacıoğlu, Özcan ile beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.

Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler

"BELKİ EVLENİRİZ"

Helvacıoğlu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." cevabını vermişti.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu şu sıralar 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.

Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler
Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Annenin Sırrıdır Çocuk, İrem Helvacıoğlu, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Denizde Aşka Geldiler! Dakikalarca Öpüştüler - Son Dakika

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