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Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Sinema Günleri ile Türk sinemasının başarılı yapımlarından "Aile Arasında" filmini Denizlililerle buluşturdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda nostalji dolu bir gece yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin nostaljik sinema gösterimlerini yeniden canlandırdığı açık hava sinema günleri devam ediyor. Bu kapsamda haftanın ilk filmi Engin Günaydın, Demet Evgar, Fatih Artman, Su Kutlu, Gülse Birsel, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Devrim Yakut ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Aile Arasında oldu. Türk sinemasının son dönemlerine damga vuran komedi filmi Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterildi. Yoğun ilgi gösterilen programda nostalji dolu bir gece yaşanırken, vatandaşlar ikram edilen patlamış mısır ve gazoz ile filmin keyfini çıkardı.

Açık hava sinema günleri 7 Eylül'de Vizontele ile devam edecek. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Altan Erkekli'nin yer aldığı "Vizontele" 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterime girecek. Filmin ücretsiz rezervasyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresinden online olarak yapılacak. - DENİZLİ