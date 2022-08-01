Denizli'de yaz konserleri başladı - Son Dakika
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Denizli'de yaz konserleri başladı

01.08.2022 15:35
Denizli'de yaz konserleri başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği yaz konserleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği yaz konserleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yaz konserleri başladı. 9 Eylül'e dek sürecek yaz konserlerinin ilki İncilipınar ve Adalet Parkı'nda yapıldı. 29 Temmuz Cuma günü İncilipınar Parkı'nda gerçekleştirilen ilk konserde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Işıl Koç sahne aldı. 30 Temmuz Cumartesi günü ise Adalet Parkı'nda gerçekleştirilen konserde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Ahmet Algün sevilen türküleri Denizlililer için seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde özellikle Ege ve Denizli yöresine ait türküler büyük beğeni alırken, müzikseverler eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserler yaz boyu devam edecek

9 Eylül 2022'ye dek her hafta cuma ve cumartesi akşamı gerçekleştirilecek yaz konserleri bu hafta sonu da sürecek. 5 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da İncilipınar Parkı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı İsmail Barkan, 6 Ağustos Cumartesi günü 20.30'da ise Adalet Parkı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Özgür Doğan sahne alacak. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği yaz konserlerine tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Denizli'de yaz konserleri başladı - Son Dakika

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