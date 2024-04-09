DurakMedya'da yer alan habere göre depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi.
6 Şubat depreminde, eviyle birlikte bağlamasını da kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı ve söz yazarı Sebahattin Sel'e yeniden saz çalabilmesi için MESAM tarafından bağlaması teslim edildi.
MESAM'dan yapılan açıklamada " 6 Şubat depreminde, eviyle birlikte bağlamasını da kaybeden değerli üyemiz Sebahattin Sel'e, müzik faaliyetlerine devam etmesi için MESAM Yönetimi tarafından bağlama hediye edildi. MESAM Teknik Bilim Kurulu Başkanı Gürsoy Babaoğlu, şu anda Ankara'da yaşamını sürdüren depremzede üyemiz Sebahattin Sel'e yeni bağlamasını takdim etti. Sayın Sebahattin Sel'e müzik çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Magazin › Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi - Son Dakika
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, daha önce helikopterin önünde poz verdiği Ali Koç ile bir araya geldi. Koç ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade, "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notuyla dikkat çekti.
Ege, müzik sektörünün değiştiğini ancak hala arabesk müziğin etkisinde olduğunu söyledi. Müzik endüstrisinin temelinde hala arabesk olduğunu belirten Ege, Türkiye'deki en büyük müzikal problem olarak bunu gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Ege'nin yeni çalışmalarını okur severlerle buluşturacağı ve 2025 yılında bir plak çıkarmayı planladığı da belirtildi.
Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.
Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.
2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Bir görüntüde Yılmaz'ın sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü de görüldü.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Nebioğlu, zenginliği doğayla iç içe olmayı, köy hayatını ve basit yaşamı tanımlarken, bazı insanların ise maddi varlıkları ve lüks yaşamı zenginlik olarak gördüğünü belirtti. Nebioğlu, son paylaşımında ise Akpınar ailesine zenginliğin ne olduğunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Survivor All Star'dan elenen ve sonrasında ortalıktan kaybolan Poyraz'dan video geldi. Günlerdir Dominik'te olan Poyraz, ''Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum'' dedi.
Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?