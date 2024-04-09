Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi - Son Dakika
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Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi

Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi

6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.

09.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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DurakMedya'da yer alan habere göre depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi.

6 Şubat depreminde, eviyle birlikte bağlamasını da kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı ve söz yazarı Sebahattin Sel'e yeniden saz çalabilmesi için MESAM tarafından bağlaması teslim edildi.

MESAM'dan yapılan açıklamada " 6 Şubat depreminde, eviyle birlikte bağlamasını da kaybeden değerli üyemiz Sebahattin Sel'e, müzik faaliyetlerine devam etmesi için MESAM Yönetimi tarafından bağlama hediye edildi. MESAM Teknik Bilim Kurulu Başkanı Gürsoy Babaoğlu, şu anda Ankara'da yaşamını sürdüren depremzede üyemiz Sebahattin Sel'e yeni bağlamasını takdim etti. Sayın Sebahattin Sel'e müzik çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi - Son Dakika

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