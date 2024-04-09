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DurakMedya'da yer alan habere göre depremde bağlamasını kaybeden sanatçıya yeni bağlama hediye edildi.

6 Şubat depreminde, eviyle birlikte bağlamasını da kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı ve söz yazarı Sebahattin Sel'e yeniden saz çalabilmesi için MESAM tarafından bağlaması teslim edildi.

MESAM'dan yapılan açıklamada " 6 Şubat depreminde, eviyle birlikte bağlamasını da kaybeden değerli üyemiz Sebahattin Sel'e, müzik faaliyetlerine devam etmesi için MESAM Yönetimi tarafından bağlama hediye edildi. MESAM Teknik Bilim Kurulu Başkanı Gürsoy Babaoğlu, şu anda Ankara'da yaşamını sürdüren depremzede üyemiz Sebahattin Sel'e yeni bağlamasını takdim etti. Sayın Sebahattin Sel'e müzik çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.