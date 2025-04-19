Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu - Son Dakika
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Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Derin Talu\'dan bornozlu yatak pozu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu, son dönemde sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor. Özellikle Derin Talu, cesur tarzı ve sıra dışı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Talu, son olarak bornozla yatağında uzandığı anları yayınladı.

19.04.2025 11:20
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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda ilişki kriterlerini açıklayan ve hatta "Adaylardan CV bekliyorum" diyerek sosyal medyada olay yaratan Derin Talu, bu kez ablası Deren Talu ile birlikte objektif karşısına geçti.

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

İkilinin birlikte verdiği dekolteli pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Derin Talu, söz konusu fotoğrafların ardından bu kez yatakta bornozla çekilmiş bir kare paylaştı. Elinde kahvesiyle objektife poz veren genç isim, bu anları kalp ifadesi koyarak paylaştı.

Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu

Sosyal medya kullanıcıları, Talu'nun hem cesur hali hem de özgür tavrını yorum yağmuruna tuttu. Ablası Deren Talu da kardeşine destek vererek paylaşımları beğenip yorumladı.

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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Muhittin Çavdarlı:
    bunlara et parçası diyince kızıyorlar sonra 97 3 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    NEDEN ÖNLÜ BİRİ OLUNCA CESUR DİYORLAR BAŞKA BİRİ OLDAYDI KİMLER NELER DERDİ ACABA? NE CESUR POZMUŞ MEĞER BATSIN SİZİN CESUR DEDİGİNİZ ŞEYLERE BEGENİ ALMAK GÖNDEM OLMAK İÇİN BUNLARIN YAPMAYACAGI DENEMEYECEKLERİ YOLLAR YOKTUR BINLAR İÇİN GÖNDEMDE OLMAK İÇİN HER YOL MÜBAHTIR KISACASI 81 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Her şeyin bir fiyatı vardır 62 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Bu haberden ne çıkarmalıyız? 52 2 Yanıtla
  • ismail:
    anasına bak kızını al derler 44 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Günün en önemli haberi milletçe bu haberi bekliyor ful gözümüz Aydın 42 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    değersiz et parçaları 37 1 Yanıtla
  • Kemal:
    cesur vericiler bunlar 22 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Kadin dediğin şöyle kırmızı giyer 16 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Allah muhafaza mevlüt dinlerken görsem bunları, Niyetim bozulur. ölüyü diriltir bunlar ya. 14 0 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    daha bu yaşta sarkmış 14 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ya bunun annesi hadi manken spiker oyuncu şarkıcıydı, bu kızın ne özelliği var da haber oluyor arkadaş 10 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Parayı veren düdüğü çalar diyor 9 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    hala kızları begenen oluyormu 7 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    dıbır yani 5 0 Yanıtla
  • ha07600760:
    koca arıyor 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    LAN BUNLAR 5SENE ÖNCE 17 YAŞINDALARDI GECEN SENEDE 17 YAŞINDALARDI BU SENE DE 17 YAŞINDALAR HİÇ YAŞLANMIYORLAR NE GÜZELLLLLLLL .............. ACEBA NE KADAR?????????????? 3 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Anasına Bak Kızını Al 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derin Talu'dan bornozlu yatak pozu - Son Dakika
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