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Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası - Son Dakika

Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası

22.09.2021 22:52
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası, System.String[]

Raisa & Vanessa 2022-22 Sonbahar/Kış koleksiyonu önceki akşam Hasköy Yün fabrikasında gerçekleştiren defile ile tanıtıldı. Defileye; Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hande Ataizi, Aslıhan Doğan Turan, Deren Talu, Derin Talu ve Emine Ün gibi isimler katıldı. 18 yaşındaki Derin Talu hakkında flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, model sevgilisi Ecem Çırpan'ı yalnız bırakmadı. Defile boyunca sevgilisi Ecem Çırpan'ı kayda alan Lider Şahin defile sonrası sevgilisiyle poz verdi.

Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin, ablası Deren Talu ile gazetecilere poz verdi.

Öte yandan Derin Talu ile Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık'ın yakınlaştığı öne sürüldü.

İkilinin aşk iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Güzel oyuncu Hande Ataizi, defileye sevgilisi Dinç Aydoğdu ile katıldı.

Pandemi nedeni ile düğün erteleyen çift, muhabirlerin "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna, "Kısmet" cevabını verdi. Sözlerini sürdüren Ataizi, "Oğlum Leon'un babası Benjamin. Fakat Dinç ile güzel bir iletişimleri var. İlişkimiz yolunda" dedi.

İŞTE DEFİLEYE KATILAN DİĞER ÜNLÜ SİMALAR

DEREN TALU

ASLIHAN DOĞAN TURAN

EMİNE ÜN

PINAR SABANCI

Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası
Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası

Defne Samyeli, Hande Ataizi, Deren Talu, Derin Talu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası - Son Dakika
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