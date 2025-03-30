Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum - Son Dakika
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Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

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Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve sevgilisi olmak isteyenlerden CV istediği video büyük tartışma yarattı.

30.03.2025 13:57  Güncelleme: 14:06
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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

"BEN BİR TIK YAŞLI TERCİH EDİYORUM"

Derin Talu bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımladı. "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyerek söze başlayan Talu, "Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

"ÇALIŞMAYAN ERKEK KADAR..."

Sözlerinin devamında bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağını belirten Talu, şöyle devam etti: "Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

BİR TAKİPÇİSİ CV GÖNDERDİ

Takipçilerinden biri, Talu'ya bir CV gönderdi.Derin Talu, gelen maili sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Gönderilen CV'de ise şu ifadeler yer aldı: "Derin Hanım merhabalar, sevgili adaylarınızdan CV talep ettiğinizi yeni öğrendim. Ben de şansımı denemek ve derin sevginize mazhar olmak istiyorum. CV'm ektedir."

Derin Talu\'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

Defne Samyeli, Sosyal Medya, Derin Talu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 6490203:
    işini biliyor olgun iyidir her zaman iyi zevk verir farkında bunun 23 3 Yanıtla
  • cemal köse:
    Anlaşılan çok elden geçmiş. Yalama olmuştur mutlaka :D 20 2 Yanıtla
  • 78908900:
    "Bir tık büyük " dediği 25/30 yaş büyük olmalı :)) 15 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İŞİNİ BİLİYOR ACEMIYLE UGRASAMAM DİYOR 9 1 Yanıtla
  • 8647:
    kısaca, zengin, paralı erkek. ö 7 0 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    gecelik ne kadar 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Gündemde kalmak için bundan daha iyi bir reklam olmazdı bence olabilecek en iyi reklam. 4 0 Yanıtla
  • Haydar Toy:
    zaten her zaman erkek kızlardan bir kaç yaş büyük olur mantıklıdır 1 0 Yanıtla
  • ms188110:
    Bu kim ki?? 0 0 Yanıtla
  • İlhan Özkisa:
    Mehmet ali Erbil veya Acun Ilıcalı profilinde profesyonel insanları kast ediyor, yada güzel motor ustası lazım sincan şasmaz sanayide çok arabası bozulursa bi uğrasın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum - Son Dakika
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