Derin Talu\'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı

21.08.2025 16:20
Son zamanlarda romantik karelerle gündeme gelen Derin Talu'nun yeni sevgilisinin kimliği nihayet açığa çıktı. Talu'nun sevgilisi, 1994 doğumlu Tanalp Tokgöz olduğu öğrenildi. Dokuz yaş farkla bir ilişki yaşayan çift, sosyal medyada 'Aradığı CV'yi buldu' şeklinde yorumlar aldı.

Bir dönem sevgili adaylarından "CV" istediğini açıklayarak sosyal medyada gündem olan Derin Talu, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Defne Samyeli ile Eren Talu'nun küçük kızı olarak tanınan Derin Talu, geçtiğimiz günlerde yaptığı romantik paylaşımlarla yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilmiş kareleri paylaşan Talu, bu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun süredir yalnız olduğu bilinen genç isim, sevgilisinin yüzünün net şekilde görüldüğü kareleri paylaşsa da, herhangi bir etiket yapmadı. Bu durum, takipçileri arasında merak uyandırırken; sosyal medyada "Aradığı CV'yi buldu" yorumları yeniden gündeme geldi.

Talu'nun sosyal medyada ilgi gören aşk paylaşımının ardından, birlikte göründüğü kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Sessizliğini koruyan Talu, sevgilisinin kimliğini açıklamasa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

KİMLİĞİ VE MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

2003 doğumlu Derin Talu'nun yeni sevgilisinin 1994 doğumlu Tanalp Tokgöz olduğu öğrenildi. İkili arasında tam dokuz yaş fark bulunuyor. Kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer detay ise Tokgöz'ün mesleği oldu. 2017 yılında profesyonel iş hayatına atılan Tokgöz, brokerlik departmanında görev yapıyor ve özellikle deniz sigortası branşlarında hizmet veriyor.

Sevgilisinin kimliğini açıklamayan Talu'nun, Tokgöz'le ilişkisini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ancak sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını gizlemek istemediği görülüyor. Sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu bir kare de dahil olmak üzere birkaç fotoğraf paylaşan Talu'nun bu paylaşımları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal Medya, Derin Talu, Magazin, Medya, Son Dakika

