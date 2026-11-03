Derya Uluğ ile Asil Gök\'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında aileleri ve yakınlarının katılımıyla nişanlanan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak ediliyordu.

HAZİRAN AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Derya Uluğ, nişan töreninin ardından yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Gerçekten farklı bir heyecanmış. Herkes söylüyordu, biz de bu heyecanı yaşamış olduk. Nişanı atlattık. Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce evlilik planları hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Bu yıl içerisinde evleneceğiz" diyerek nikah için 2026 yılını işaret etmişti.

25 KASIM'DA EVLENİYORLAR

Hürriyet'in haberine göre, Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi netleşti. Ünlü çift, 25 Kasım'da dünyaevine girecek.

Böylece haziran ayında nişan yüzüklerini takan ikilinin evlilik yolundaki bir sonraki adımı için geri sayım başladı.