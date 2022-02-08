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Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda? - Son Dakika

Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?

08.02.2022 14:36

Bu akşam 10. bölümüyle Atv ekranlarında yayınlanacak Destan dizisinde Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Bu durum karşısında Batuga neler yapacak?

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi başarılı isimlerinyer aldığı Destan Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. 10. bölümüyle ekrana gelecek dizinin bu bölümünde geçmiş ile yüzleşen Taizu, etrafındakilere zarar verecektir.

DESTAN'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

Çin'den bile büyük bir tehlike

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

Batuga zor durumda

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

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Destan dizisi, Ebru Şahin, Destan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda? - Son Dakika Magazin


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