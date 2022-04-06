Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi - Son Dakika
Üye Girişi

Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi

06.04.2022 08:51
Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi

Dün akşam 18. bölüm ile ekranlarda olan Destan'da Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur!

Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı dizide Ulu Ece'nin hamleleri Akkız ve Batuga'yı etkiledi. Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer.

DESTAN DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

ÇOLPAN HAN VE BALAMİR ÖLECEKLER Mİ?

Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır.Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir?Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?

DAĞ HANI BATUGA'NIN İLK BUYRUĞU

Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.

AKKIZ ANNESİNİ KURTARABİLECEK Mİ?

Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?

YORUMLAR
500
Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi? Destan dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akkız annesini kurtarabilecek mi? Destan oyuncuları kim? ATV Destan Temur, Günseli, Kır Çiçek, Mei Jin, Batuga, Kün Ata kimdir? Destan oyuncuları kim? ATV Destan Temur, Günseli, Kır Çiçek, Mei Jin, Batuga, Kün Ata kimdir?

Destan dizisi, Ebru Şahin, Destan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement