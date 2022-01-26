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'Destan'ın Ulu Ece'si dizi hakkında konuştu - Son Dakika

'Destan'ın Ulu Ece'si dizi hakkında konuştu

26.01.2022 15:18
'Destan'ın Ulu Ece'si dizi hakkında konuştu

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren, zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 'Destan'da Ulu Ece karakterini başarıyla canlandıran ve performansı ile övgü alan Deniz Barut, dizi ve karakteri hakkında konuştu. İşte detaylar…

"Kostümleri giyince hepimizin enerjisi değişiyor"

Deniz Barut, görkemli setleri, kostümleri ve hikayesi ile izleyenleri yüzyıllar öncesine ışınlayan 'Destan' dizisinin setiyle ilgili "Bir büyüsü var, kostümleri giyip sahneye geçtiğimizde hepimizin enerjisi değişiyor. Bunu deneyimlemek inanılmaz keyifli. Bitmeyen çocukluk gibi; hep bir masalın içindeymişiz gibi" derken "Aylarca bu atmosferin oluşturulması için özenle çalışmış, işlerinin ehli profesyonellikleri hayranlık uyandıracak bir ekip var arkada. Hayallerine beni de ortak ettikleri için mutluyum. Yalnızca okuduğumuz ve uluslararası bazı projelerden izlediğimiz bu dönemde bir karakteri oynamak heyecan verici. Dekor, kostümler, aksesuarlar ve üzerine aylarca çalıştığımız her bir ritüel son derece yardımcı oluyor elbette" diyerek ekip arkadaşlarının başarısına vurgu yaptı.

"Ön çalışma süreci layıkıyla planlanmıştı"

Barut, projeye dahil olma sürecini "Cast çalışmaları sürerken, menajerim aracılığıyla rol teklifi iletildiğinde projenin bu kadar detaylı, incelikli, en önemlisi tutkuyla ve uzun soluklu planlanmış olması çok ilgimi çekti. Sorduğum her soruya ekipten aldığım her bir cevap heyecanımı daha da arttırdı. Ön çalışma süreci layıkıyla planmış böyle bir projeye dahil olmak her zaman nasip olmuyor. Hiç düşünmeden istediğim bir proje oldu dolayısıyla" sözleriyle anlattı.

"Ulu Ece'nin duyguları alev alev ama kararları hep akıldan yana"

Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut karakteri ile ilgili ise "Gök Saray'ın, güçlü, mağrur, ailesi ve inancı için her şeyi yapabilecek olan Kağatun'u. Rus Vareg kızı, küçük yaşta saraya esir alınmış, Türklüğü benimsemiş, hayranlıkla kabullenmiş bir kadın. Zaman zaman kötülük olarak algılanabilecek davranışlarının arkasında zehir gibi aklı, korumacı tavrı ve tutkuyla bağlı olduğu hanına, oğullarına ve ülkesine olan aşkı var. Beni etkileyen yalnızca Ulu Ece'nin değil dönemin kadınının ve daha çok insanının akılcı yaklaşımı. Duyguları alev alev ama kararları hep akıldan yana. Keşke bazı alanlarda bugün de başarabilsek" dedi.

"O dönemden ne kadar iz taşıdığımı keşfettim"

Deniz Barut dizinin geçtiği çağ ile bugünü karşılaştırırken "Bu proje sayesinde o döneme dair ne kadar çok iz taşıdığımızı keşfetmekten dolayı ayrıca mutluyum. O çağda ya da bu çağda hiç fark etmez; bir kadın olarak doğduğum ve köklerine sahip olduğum bu ülkede ayakları yere basan, kararlarını kendi veren, özgür, değerini bilen ve bildiren bir kadın olmak hep idealim olurdu" şeklinde konuştu. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

'Destan'ın Ulu Ece'si dizi hakkında konuştu
'Destan'ın Ulu Ece'si dizi hakkında konuştu
'Destan'ın Ulu Ece'si dizi hakkında konuştu

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çocukluk, Destan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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