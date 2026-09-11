Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin eğittiği Gorgor Komandolarını ziyaret ederek Eş-Şebab'la mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeleri talimatını verdi. Mahmud, Somali ordusuna sağlanan eğitim ve kapasite desteği nedeniyle Türkiye hükümeti ve Türk halkına teşekkür etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye tarafından eğitilen Somali Ulusal Ordusuna bağlı Gorgor Komandolarına çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yakın zamanda ileri düzey eğitimlerini tamamlayan Gorgor Komandoları 1. Tümen Komutanlığına bağlı 21. Tugayı ziyaret eden Mahmud, askerlerle bir araya geldi. Mahmud, birlik komutanları ve askeri yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

KARARGAHI VE ASKERLERİN HAZIRLIKLARINI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Mahmud, karargahtaki idari birimleri, askerlerin yaşam alanlarını, hastaneyi ve lojistik merkezlerini inceledi. Mahmud ayrıca askerlerin genel durumunu, sunulan hizmetleri ve ulusal görevler için hazırlık düzeylerini değerlendirdi.

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

"TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ ÜLKE HEDEFİ İÇİN ÇALIŞIN"

Gorgor Komandolarının ülke savunmasında ve terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede üstlendiği role dikkat çeken Mahmud, birliklere şu talimatı verdi: "Anayasal görevlerinizi yerine getirmeye her an hazır olmalısınız. Somali halkının terörden arındırılmış ülke hedefine ulaşması için çalışmalarınızı kararlılıkla sürdürün."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasında uluslararası desteğin önemine değinen Mahmud, Türkiye'nin katkılarını özellikle vurguladı.

"Ordumuzun yeniden yapılandırılması, eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesine sağladığı sürekli destek dolayısıyla Türkiye hükümetine ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye, özellikle Gorgor Komandoları gibi özel eğitimli askeri birliklerin kurulması ve geliştirilmesine çok önemli katkılar sundu."

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİYOR

Somali Ulusal Ordusunun seçkin birlikleri arasında bulunan Gorgor Komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitiliyor.

Türkiye, askerlere temel ve ileri düzey askeri eğitimin yanı sıra terörle mücadele, meskun mahal operasyonları, atış, ilk yardım ve liderlik alanlarında eğitim veriyor.

Türk polisi de Somali Polis Teşkilatına bağlı özel harekat birimi Haramcad'ın personeline eğitim desteği sağlıyor. Haramcad birlikleri terörle mücadele ve kamu düzeninin sağlanması başta olmak üzere kritik güvenlik operasyonlarında görev alıyor.

Türkiye, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Somali Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü

00:06
Bakan Gürlek duyurdu Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
23:27
Rusya, Kiev’i vurdu
Rusya, Kiev'i vurdu
23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 06:38:20. #7.13#
SON DAKİKA: Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement