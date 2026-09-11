Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü - Son Dakika
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Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 86. dakikasında Halil Umut Meler'in verdiği bir karara sert tepki gösteren Arda Turan, kenarda bağırıp zıpladıktan sonra kulübedeki yerine oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Shakhtar Donetsk, PSV Eindhoven'a konuk oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Devler Ligi'ne 1 puanla başladı.

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk arasındaki karşılaşmada düdüğü Türk hakem Halil Umut Meler çaldı. Mücadelenin son bölümünde ise Meler'in verdiği bir karar sonrası dikkat çeken anlar yaşandı.

ARDA TURAN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 86. dakikasında Halil Umut Meler'in kararına sinirlenen Arda Turan, teknik alanında sert tepki gösterdi. Kararın ardından bağırmaya başlayan genç teknik adam, sinirli şekilde zıplayarak tepkisini sürdürdü.

TEPKİSİNİN ARDINDAN YERİNE OTURDU

Bir süre tepkisini sürdüren Arda Turan, daha sonra kulübeye giderek yerine oturdu. Türk teknik adamın Halil Umut Meler'in kararının ardından yaşadığı öfke, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

O anlardan kareler;

Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü
Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü
Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü
Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi, Shakhtar Donetsk, Halil Umut Meler, Arda Turan, Spor, PSV, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, Halil Umut Meler'in kararında çılgına döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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