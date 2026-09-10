Kaza sonrası sürücü kaçtı, yolcu polise "Kendisini tanımıyorum" dedi

Eskişehir’de iki aracın karıştığı trafik kazasında adeta film sahnesini aratmayan anlar yaşandı. Otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden kaçması dikkat çekti. Araçtaki kadın yolcunun polise verdiği ilk ifade ise soru işaretleri yarattı.

KAVŞAKTA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI

Olay, geçtiğimiz günlerde kentin işlek noktalarından birindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıdı. Görüntülerde, kavşakta iki aracın manevra yaptığı sırada çarpıştığı ve kazanın ardından hafif ticari araçtan inen sürücünün hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"TANIMIYORUM" İFADESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan kadın, polisin soruları karşısında şaşırtıcı bir tutum sergiledi. Kadın, kaçan sürücüyü tanımadığını, araca yolda otostop çekerek bindiğini öne sürdü.

Polis ekipleri, kadının bu çelişkili beyanı üzerine şüphelenerek araçta ve çevrede detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.