Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı! - Son Dakika
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Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!

09.03.2022 09:54
Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!

Tarihi diziler arasında en sevilenlerden biri olan Destan, reytinglerde de kendine üst sıralarda yer buluyor. Destan, dün akşam 14. bölümü ile ekranlardaydı. İşte son bölümde yaşananlar.

Destan dizisinin 14. bölümü ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Destan dizisinin son bölümünde; Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar.

DESTAN 14. BÖLÖLÜMDE NELER OLDU

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder. Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.

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