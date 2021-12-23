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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı - Son Dakika

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı

23.12.2021 12:21
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın hayatını kaybetmesi memleketi Kilis'te üzüntüye yol açtı.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın hayatını kaybetmesi memleketi Kilis'te üzüntüye yol açtı.

Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Kilisli devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 2018 yılında kalça kırığı ameliyatı olduktan sonra tedavisine hastanede devam edilmişti. Yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden tedavi gören 95 yaşındaki bestekar, hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ölümü memleketi Kilis'te büyük üzüntüye yol açtı. Kilis'te ismi kültür merkezine verilen Yavaşca'nın Kilis'te ismi parka verilerek, isminin verildiği parkta yaşarken heykeli yapılan önder sanatçılardan biri olmuştu. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde, Alaeddin Yavaşca'nın fotoğrafı sahne perdesine asıldı. Doğduğu büyüdüğü evi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlayan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adına müze yapıldı. Müzenin kısa süre sonra hizmete açılması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "1926 yılında Kilis'te doğan, hemşerimiz Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alaeddin Yavaşca, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Müziği ödülüne layık götürülen bir kişidir. Kendisi bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği öğrenciler ile hep insanımızın hafızasında kalacaktır. Alaeddin Yavaşca'nın ismine Kültür merkezi, parklar, sokaklarımız var. İçinde bulunduğumuz restorasyonu tamamlanan ev, Alaeddin Yavaşca'nın doğup büyüdüğü, okuduğu, büyüdüğü ev, bakanımızın talimatıyla evin restorasyonu tamamlandı. 15 güne kadar da açılışını yapacağız. Alaeddin Yavaşca'nın isminin verildiği müzede eşyaları, eserleriyle tanışmış olacaklar" dedi. - KİLİS

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı

Türk Musikisi, Turizm, Kilis, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Devlet sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca'nın ölümü memleketinde üzüntüyle karşılandı - Son Dakika
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