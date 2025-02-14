Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım - Son Dakika
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Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, 9 yaşındayken 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuvara gitmelisin' diyerek hayatının yönünü çizen öğretmeniyle yıllar sonra bir araya geldi.

14.02.2025 08:25  Güncelleme: 08:53
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Devrim Özkan, henüz 9 yaşındayken oyuncu olmasını söyleyerek yolunu aydınlatan öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra bir araya geldi. Özkan, öğretmeniyle bir fotoğrafına "Hayatımı değiştiren insan" notunu düştü.

'Her Şey Yolunda' filminin çekimleri için Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Devrim Özkan, ilkokul öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra bir araya geldi.

"BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNDUNUZ"

Ünlü oyuncu, öğretmeniyle çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Öğretmenim... 9 yaşındaydım daha tiyatro ne demek bilmiyorum. Bana hayatımda ilk kez 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuvara gitmelisin' diyerek, hayatımı değiştiren insan... Öğretmen, ağabey, baba, dost... 17 sene sonra artık bir 'oyuncu' olarak sizi setimde ağırlamak ne büyük gurur. İyi ki geldiniz. İyi ki 17 sene önce her zaman yaptığınız gibi bir çocuğun kalbine dokundunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım" notunu düştü.

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım

Sosyal Medya, Devrim Özkan, Magazin, Muğla, Milas, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zafer Budak:
    İki günlük dünya hayatı için ebedi hayatını kaybetmiş haberi yok zavallının. Yazık! 14 1 Yanıtla
  • Behzat:
    inşaallah öğretmen inin ahlakını bozmamissin. 6 0 Yanıtla
  • Tihacum66:
    kalbine değil bence başka bir yerlerinede dokunmuşlar bunun ???? 5 0 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ÖĞRETMEN BAKTI BUNDAN AKADEMİK BİR BEKLENTİ OLUNMAYACAĞINI,KAFASININ FARKLI ÇALIŞTIĞINI O ZAMANDAN ANLAMIŞ,KALBİNİ KIRMADAN VELİLERDEN TEPKİ GÖRMEMEK İÇİN KİBARCA ÖYLE DEMİŞTİR.SENDEN BİRŞEY OLMAZ DİYEMEMİŞ. 2 0 Yanıtla
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