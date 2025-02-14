Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım

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Devrim Özkan, henüz 9 yaşındayken oyuncu olmasını söyleyerek yolunu aydınlatan öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra bir araya geldi. Özkan, öğretmeniyle bir fotoğrafına "Hayatımı değiştiren insan" notunu düştü.

'Her Şey Yolunda' filminin çekimleri için Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Devrim Özkan, ilkokul öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra bir araya geldi.

"BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNDUNUZ"

Ünlü oyuncu, öğretmeniyle çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Öğretmenim... 9 yaşındaydım daha tiyatro ne demek bilmiyorum. Bana hayatımda ilk kez 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuvara gitmelisin' diyerek, hayatımı değiştiren insan... Öğretmen, ağabey, baba, dost... 17 sene sonra artık bir 'oyuncu' olarak sizi setimde ağırlamak ne büyük gurur. İyi ki geldiniz. İyi ki 17 sene önce her zaman yaptığınız gibi bir çocuğun kalbine dokundunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım" notunu düştü.