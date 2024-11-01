Devrim Özkan Lucas Torreira'dan hastalık kaptı - Son Dakika
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Devrim Özkan Lucas Torreira'dan hastalık kaptı

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, dün akşam Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Lucas Torreira'nın hasta olduğu için lansmana katılamadığını belirten Özkan, kendisinin de Torreira'dan hastalık kaptığını söyledi.

01.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:08
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan, dün akşam Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ünlü oyuncu lansman gecesine yalnız katıldı.

"TORREIRA'DAN HASTALIK KAPTIM"

Özkan'a, sevgilisi Lucas Torreira'nın neden lansmana katılmadığı soruldu. Özkan, Torreira'nın hasta olduğunu belirterek "O idmanda, hala biraz hasta kendisi. Ben de aslında biraz kaptım ondan. Ben biraz daha iyiyim ama onun sürekli ateşi çıkıyor. İyi olacak diye düşünüyorum" Yanıtını verdi.

Geceyle ilgili düşüncelerini de paylaşan ünlü oyuncu, "Galatasaray, renkleriyle birlikte bize her zaman gurur vermiş bir takım. Türkiye'nin en büyük takımı. Onun için her zaman onu desteklemekten keyif aldım ve onun taraftarı olmaktan her zaman gurur duydum. Nice şampiyonluklara, nice mücadelelere beraber inşallah" dedi.

Devrim Özkan Lucas Torreira\'dan hastalık kaptı

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Son Dakika Magazin Devrim Özkan Lucas Torreira'dan hastalık kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN KUPASI ALINAN UEFA SITESINDE BILE ŞİKECİ KULÜP OLARAK ADI GECEN 8TAŞ BEKAA SORUNUDUR .ŞEREFLI ŞAMPİYON LUK EDEBIYATCILARININ ESKI ASBASKANLARI FETOS ILE IYI DOSTTUR. SADECE TAYTLI 8TAŞ SANA KAPAK OLSUN 226 35 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ÜLKEDE TEK BÜYÜK VAR ODA KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY BUNUN DIŞINDA 3 KUS VARDIR BIRI KÜÇÜK LUS 7FENEV DIGERI GAK GUK 8TAŞ DIGERIDE FEROS 113 38 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TÜRKİYEDE 2 BÜYÜK VAR BİRİ BEŞİKTAŞ DİĞERİ FENERBAHÇE BUNU SENDE ÖGRENECEKSİN 62 74 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    OYNADIĞI KULÜP ÜLKEYE ŞİKE HASTALIĞINI GETİRDİLER YILLARDAN BERİ TEMİZLENMİYOR BİTMİYOR FETOSU HAKAN ŞÜKÜR ARİF ERDEMLER REZİLLİK DİZ BOYU 66 54 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Öyle bir başlık atmış ki sevgili editörümüz, zannedersin HPV, HIV falan kaptı Devrim hanım.. 59 2 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Yüksek ateş Aids belirtisi olabilir 40 7 Yanıtla
  • Dincer Uz:
    Kabuklu yemeseymiş. 40 3 Yanıtla
  • Kimsesiz Şükrü:
    Eee yiyişirken iyiydi 32 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ye Bu Adamın Paralarını 18 2 Yanıtla
  • Ayhan Batu:
    ferhatmısın esermisin nesin heryerde sen varsın kimsin hastasısın nesin 15 5 Yanıtla
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