Devrim Özkan Lucas Torreira\'dan hastalık kaptı

Magazin

Esenyurt\'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy\'dan bir talimat daha

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, dün akşam Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ünlü oyuncu lansman gecesine yalnız katıldı.

"TORREIRA'DAN HASTALIK KAPTIM"

Özkan'a, sevgilisi Lucas Torreira'nın neden lansmana katılmadığı soruldu. Özkan, Torreira'nın hasta olduğunu belirterek "O idmanda, hala biraz hasta kendisi. Ben de aslında biraz kaptım ondan. Ben biraz daha iyiyim ama onun sürekli ateşi çıkıyor. İyi olacak diye düşünüyorum" Yanıtını verdi.

Geceyle ilgili düşüncelerini de paylaşan ünlü oyuncu, "Galatasaray, renkleriyle birlikte bize her zaman gurur vermiş bir takım. Türkiye'nin en büyük takımı. Onun için her zaman onu desteklemekten keyif aldım ve onun taraftarı olmaktan her zaman gurur duydum. Nice şampiyonluklara, nice mücadelelere beraber inşallah" dedi.