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Didem Kınalı'nın 70 Bin Liralık Telefonu Çalındı - Son Dakika
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Didem Kınalı'nın 70 Bin Liralık Telefonu Çalındı

Ünlü oryantal Didem Kınalı, köpeğiyle dışarı çıktığı sırada bir adam tarafından telefonu çalındı. Korku dolu anlarını paylaşan Kınalı, polis ekiplerine teşekkür etti.

Didem Kınalı\'nın 70 Bin Liralık Telefonu Çalındı
11.12.2023 - 23:13,
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Didem Kınalı, bir süre önce meslek değiştirerek şarkıcılığa geçiş yaptı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Kınalı, son paylaşımıyla yürekleri ağızlara getirdi.

Dün gece köpeğiyle dışarı çıktığını söyleyen ünlü oryantal, bir adamın gelip elindeki telefonu aldığını söyledi. Bıçaklanma korkusuyla hırsızla mücadeleye girmeyen Kınalı, korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.

"Olan 70 bin liralık telefonuma oldu"

Telefonu çalınan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta buldu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulundu.

Tam eve girecekken...

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki ünlü oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı. O esnada kapüşonlu 2 şahıs Kınalı'yı gözüne kestirip takip etmeye başladı.

Bir süre takip eden şahıslar, kadın evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı.

Gaspçıların işbirlikçisi devreye girdi

Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, şahısların işbirlikçisi olduğu öğrenilen bir şahıs Kınalı'ya, "Telefonu para karşılığında sana getiririm" dedi.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından Didem Kınalı emniyete giderek şikayete bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kadının ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri şahısları, Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Ünlü ortanyal polis ekiplerine teşekkür etti

Gözaltına alınan şahıslardan, emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 adet kaydı bulunan Umut İ. ve 1 adet kaydı bulunan Maşallah A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak "kapkaç" suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Didem Kınalı'nın 70 Bin Liralık Telefonu Çalındı - Son Dakika
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