Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim - Son Dakika
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Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

Didem Soydan\'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.

13.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:27
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, Mirgün Cabas'ın programında kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdiğini itiraf etti.

"3 YILLIK İLİŞKİMDE ALDATILDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığından bahseden ünlü manken, şunları söyledi: "İlişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil."

"BAŞKASIYLA İLİŞKİYE GİREREK İNTİKAM ALDIM"

"Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla ilişkiye girmekten geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle ilişkiye girdim. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım. O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım."

Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim
Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim
Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adana otobüs kiralama: Düşünceye bak sevigilisi aldattığı için oda onu aldatmış aranızdaki fark ne oldu , o karaktersiz diye sende mi karaktersiz oldun. İnsan Kendi değerini kendi belirler . 66 4 Yanıtla
  • Turgay Yayla: Uygulamanızı severek kullanıyorum. Ancak lütfen ahlak düzeyi düşük böyle haberlere lütfen yer vermeyinz. 49 0 Yanıtla
  • Eren Türkmen: Ulan bize denk gelmiyoki 0 0 Yanıtla

Didem Soydan, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim - Son Dakika
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